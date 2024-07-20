Вбивство Фаріон: поліція розповіла про пошуки стрільця

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У Львові триває спеціальна поліцейська операція. Правоохоронці вживають усіх заходів з пошуку зловмисника, який застрелив Ірину Фаріон

Про це повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

"Станом на сьогодні поліцейські спільно зі Службою безпеки України проводять комплекс заходів: опитують свідків, перевіряють інформацію, вивчають відео з камер спостереження, здійснюють інші заходи для встановлення особи зловмисника, його місце перебування та затримання", – зазначила Добровольська.

За її словами, сусіди розповідають про підозрілого чоловіка, який декілька тижнів перебував біля будинку Ірини Фаріон.

"Зараз ця інформація перевіряється, правоохоронці встановлюють його особу", – розповіла речниця.

За фактом злочину було розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Вбивці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові стріляли у колишню народну депутатку, громадську діячку Ірину Фаріон. Вона була госпіталізована з пораненням у голову.

Фаріон померла у лікарні через кілька годин після замаху.

Після справу про замах на екснардепку перекваліфікували на умисне вбивство.