На Львівщині почали частіше хворіти на COVID-19 вагітні та діти

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У Львівській області коронавірусом стали частіше хворіти вагітні, діти та людей віком від 30 до 39 років

Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту Львівської ОДА Орест Чемерис, пише RegioNews.

"У нас зараз понад 30 вагітних жінок, які знаходяться в стаціонарах. У порівнянні з минулими хвилями, це були поодинокі випадки", - сказав він, додавши, що під час минулої хвилі коронавірусу вагітні переносили інфекцію легше.

Чемерис також відзначив велику кількість хворих коронавірусом дітей. За його словами, в області в стаціонарах на кисні перебуває понад 40 дітей.

Глава департаменту нагадав, що жінкам і дітям від 12 років можна вакцинуватися від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині три COVID-лікарні заповнені на 100%.

Відомо, що Львівська область з 30 жовтня переходить до "червоної" зони епіднебезпеки.