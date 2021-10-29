На Львівщині три COVID-лікарні заповнені на 100%

Фото: з відкритих джерел

На Львівщині три обласні лікарні вже 100% заповнені хворими з підозрою чи підтвердженим діагнозом COVID-19

Про це зазначив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає RegioNews з посиланням на "Львівський портал".

Кожного дня госпіталізують від 280 до 380 людей з коронавірусом та підозрою на нього. У нас є ряд лікарень на Львівщині, де заповненість складає 100%", - розповів Чемерис.

Так, найбільш заповненими хворими є Львівська обласна інфекційна лікарня (242 пацієнти), Кам’янка-Бузька центральна районна лікарня (125 пацієнтів) та Стебницька міська лікарня (150 пацієнтів).

Також він зазначив, що поки що у Львівській області не планують розгортати мобільні шпиталі.

Загалом хворих на коронавірус приймає 24 лікарні Львівщини. У медзакладах нині перебуває 3173 пацієнти. Ліжкова мережа зайнята на 64,74%. У реанімаціях перебувають 213 осіб, ще 87 підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Раніше повідомлялося, що Львівська область з 30 жовтня переходить у "червону" зону епіднебезпеки.