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29 октября 2021, 16:38 5

На Львовщине начали чаще болеть COVID-19 беременные и дети

29 октября 2021, 16:38 5
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Фото: Рixabay
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Во Львовской области коронавирусом стали чаще болеть беременные, дети и люди в возрасте от 30 до 39 лет

Об этом во время брифинге сообщил директор департамента Львовской ОГА Орест Чемерис, пишет RegioNews.

"У нас сейчас более 30 беременных женщин, которые находятся в стационарах. По сравнению с прошлыми волнами, это были единичные случаи", - сказал он, добавив, что во время прошлой волны коронавируса беременные переносили инфекцию легче.

Чемерис также отметил большое количество заболевших коронавирусом детей. По его словам, в области в стационарах на кислороде находится более 40 детей.

Глава департамента напомнил, что женщинам и детям от 12 лет можно вакцинироваться от коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине три COVID-больницы заполнены на 100%.

Известно, что Львовская область с 30 октября переходит в "красную" зону эпиднебезопасности.

коронавирус ОГА Львовская область

 
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