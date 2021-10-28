Львовщина переходит в "красную зону": перечень ограничений

Фото: loda.gov.ua

Львовская область с 30 октября переходит в "красную" зону эпидопасности. В связи с этим, областная комиссия ТЭБ и ЧС определила перечень ограничительных мер, которые будут действовать в области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Львовской областной государственной администрации.

"Красная" зона вводится при превышении в течение трех дней подряд хотя бы двух показателей. На Львовщине превышены три показателя, согласно постановлению Кабмина №1236: показатель выявления ковиду среди обследованных лиц, количество госпитализированных человек на 100 тысяч населения и число занятых коек с кислородом", - сообщила Наталья Иванченко, руководитель Львовского областного центра по контролю и профилактике болезней Минздрава.

В связи с этим, областная комиссия ТЭБ и ЧС решила установить с 00:00 ч 30 октября "красный" уровень эпидопасности на территории Львовской области и ввести на территории области ограничительные противоэпидемические меры.

В частности, решено запретить прием посетителей:

сферы общественного питания (барами, ресторанами, кафе, и т. д), помимо деятельности по оказанию услуг общественного питания с применением адресной доставки и заказов на вынос и заведений общественного питания в аэропортах;

в торгово-развлекательных центрах;

в других заведениях развлекательной деятельности;

субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения (за исключением аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и т. д.).

Также запрещено:

проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с производством аудиовизуальных произведений;

работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных, других) мероприятий;

деятельность рынков, кроме продовольственных;

работа учебных заведений учащимися, кроме дошкольного образования и 1-4-х классов;

посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт, который обеспечивает сообщение между регионами;

проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации;

работу подвесных канатных дорог;

деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (гостиниц, хостелов и т д.).

"Ограничения вступают в действие в субботу, 30 октября. Они ориентированы на то, что люди, имеющие паспорта вакцинации, будут иметь возможность посещать различные заведения и мероприятия. Отмечу, что требование о полной вакцинации отныне касается только работников учреждения, но и посетителей", - отметил заместитель председателя Львовской ОГА Виталий Загайний.

Напомним, 30 октября в "красную" зону переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская области.