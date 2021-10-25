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25 жовтня 2021, 16:45 5

На Львівщині може частково зупинитися громадський транспорт

25 жовтня 2021, 16:45 5
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з відкритих джерел
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У разі запровадження обов’язкової вакцинації від COVID-19 серед водіїв - у Львівській області можуть зупинити роботу частини громадського транспорту, оскільки наразі вакциновані близько 30% транспортників

Про це пише RegioNews з посиланням на видання Дивись.info.

За словами начальника управління транспорту та зв’язку Львівської ОДА Степана Рудницького, у разі запровадження обов’язкової вакцинації серед водіїв - в області можуть призупинити частину громадського транспорту.

"В області є близько 50 фірм, які здійснюють перевезення. Якщо брати усіх працівників, що працюють – це близько 3 000 людей, то з них 30% – вакциновані. Але ця цифра є недостатньою. Якщо вийде нормативний документ, що допускатимуться до роботи лише вакциновані водії, то лише третина працівників зможе працювати", - відзначив Рудицький.

У свою чергу старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Львівщини Роман Марич, правоохоронці розпочали перевірки у громадському транспорті з 21 жовтня. Патрульні працюють на кінцевих зупинках де спостерігається найбільше скупчення людей.

"Ми проводимо профілактичну бесіду з водіями про дотримання карантинних вимог. Я б хотів наголосити на тому, що патрульна поліція не карає, ми у більшості випадків спрямовані на профілактику", - заявив Марич.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль на прес-конференції заявляв, що у червоній зоні транспорт зупиняти не планують, однак водії мають бути вакциновані. У соцмережах з’являються оголошення про відсторонення водіїв через відмову вакцинуватися.

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