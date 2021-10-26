У Львові дворічна дитина засунула руку до електром'ясорубки й залишилася без пальців

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У понеділок ввечері, 25 жовтня, в місті Новояворівську Львівської області дворічній дівчинці затиснуло руку в увімкненій електром'ясорубці, через що вона залишилася без трьох пальців

Як повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини, нещасний випадок стався, коли дівчинка допомагала мамі на кухні, пише RegioNews.

Дитина випадково запхала руку в увімкнену електром'ясорубку. Дівчинку одразу ж госпіталізували до Новояворівської районної лікарні, звідки її перенаправили до 8-ої львівської лікарні.

Щоб звільнити дитину від м'ясорубки, до медзакладу близько 19:00 викликали рятувальників. Вони разом із медиками по частинах розбирали кухонний прилад і звільнили від нього дитину. Після цього лікарі розпочали оперувати.

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