Во Львове двухлетний ребенок засунул руку в электромясорубку и остался без пальцев

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В понедельник вечером, 25 октября, в городе Новояворовске Львовской области двухлетней девочке зажало руку во включенной электромясорубке, из-за чего она осталась без трех пальцев

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовщины, несчастный случай произошел, когда девочка помогала маме на кухне, пишет RegioNews.

Ребенок случайно запихнул руку во включенную электромясорубку. Девочку сразу же госпитализировали в Новояворовской районной больницы, откуда ее перенаправили в 8-ю львовскую больницу.

Чтобы освободить ребенка от мясорубки, в медучреждение около 19:00 вызвали спасателей. Они вместе с медиками по частям разбирали кухонный прибор и освободили от него ребенка. После этого врачи начали оперировать.

Напомним, недавно в одесской школе во время урока в руках у подростка взорвалась петарда.