На Львівщині військова вантажівка зіткнулася з легковиком, двоє людей загинули
В Золочівському районі на трасі "Львів-Тернопіль" відбулось зіткнення військової вантажівки "Урал" та автомобіля "Volkswagen Caddy". Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир легковика
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України у Львівській області.
Внаслідок ДТП загинули водій автомобіля "Volkswagen Caddy", 1960 року народження, та пасажирка, 1961 року народження", - розповіли рятувальники.
Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою спеціального аварійного обладнання деблокували загиблих з автомобіля.
Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.
Нагадаємо, раніше на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Солонка Львівського району внаслідок наїзду "швидкої допомоги" був травмований пішохід. 33-річного чоловіка госпіталізували.