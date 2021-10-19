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19 жовтня 2021, 13:12 522

На Львівщині військова вантажівка зіткнулася з легковиком, двоє людей загинули

19 жовтня 2021, 13:12 522
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Фото: ДСНС
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В Золочівському районі на трасі "Львів-Тернопіль" відбулось зіткнення військової вантажівки "Урал" та автомобіля "Volkswagen Caddy". Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир легковика

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України у Львівській області.

Внаслідок ДТП загинули водій автомобіля "Volkswagen Caddy", 1960 року народження, та пасажирка, 1961 року народження", - розповіли рятувальники.

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою спеціального аварійного обладнання деблокували загиблих з автомобіля.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Солонка Львівського району внаслідок наїзду "швидкої допомоги" був травмований пішохід. 33-річного чоловіка госпіталізували.

військова техніка ДТП авто аварія жертва

 
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