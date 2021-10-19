На Львовщине военный грузовик столкнулся с легковушкой, два человека погибли
В Золочевском районе на трассе "Львов-Тернополь" произошло столкновение военного грузовика "Урал" и автомобиля "Volkswagen Caddy". В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины во Львовской области.
В результате ДТП погибли водитель автомобиля "Volkswagen Caddy", 1960 года рождения, и пассажирка, 1961 года рождения", - рассказали спасатели.
Пожарно-спасательное отделение с помощью специального оборудования деблокировало погибших из автомобиля.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
Напомним, ранее на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Солонка Львовского района в результате наезда "скорой помощи" был травмирован пешеход. 33-летнего мужчину госпитализировали.