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19 октября 2021, 13:12 525

На Львовщине военный грузовик столкнулся с легковушкой, два человека погибли

19 октября 2021, 13:12 525
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Фото: ГСЧС
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В Золочевском районе на трассе "Львов-Тернополь" произошло столкновение военного грузовика "Урал" и автомобиля "Volkswagen Caddy". В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины во Львовской области.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля "Volkswagen Caddy", 1960 года рождения, и пассажирка, 1961 года рождения", - рассказали спасатели.

Пожарно-спасательное отделение с помощью специального оборудования деблокировало погибших из автомобиля.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Напомним, ранее на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Солонка Львовского района в результате наезда "скорой помощи" был травмирован пешеход. 33-летнего мужчину госпитализировали.

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