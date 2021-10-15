У Львові свободу дівчини "оцінили" у 2 мільйони євро

Нацполіція

У Львові поліцейські затримали групу зловмисників за підозрою у викраденні людини та вимаганні. Вони вимагали викуп у 2 мільйони євро за свободу людини

Про це пише RegioNews посиланням на поліцію Львівщини

За словами заявника, жителя Червонограда, зловмисники викрали його 19-річну доньку у Львові, утримують її у невідомому місці та вимагають за звільнення дівчини два мільйони євро. Викрадачі також погрожували батькові, що він більше ніколи не побачить свою доньку, якщо не передасть їм вказану суму.

"Оперативники карного розшуку спільно зі слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективами) встановили місце, де зловмисники утримували свою жертву - у квартирі одного з будинків на вулиці Городоцькій у Львові. Після цього поліцейські звільнили дівчину та затримали викрадачів",- повідомив представник поліції Олександр Шляховський.

Зловмисниками виявилися троє жителів Червонограда Львівської області.

Звільнена дівчина жива та неушкоджена - з нею працює психолог.

За цим фактом слідчі поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України та ч.2 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - позбавлення волі на строк до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у вересні на Полтавщині викрали доньку місцевого депутата, вимагали півмільйона викупу