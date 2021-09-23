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23 вересня 2021, 11:01 1280

На Полтавщині викрали доньку місцевого депутата, вимагали півмільйона викупу

23 вересня 2021, 11:01 1280
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з відкритих джерел
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Служба безпеки України на Полтавщині затримала злочинну групу, яка викрала дитину місцевого депутата. За звільнення доньки зловмисники вимагали від чоловіка "викуп" у майже півмільйона доларів

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За інформацією правоохоронців, організатором "схеми" виявився чоловік, який наразі перебуває за ґратами за підозрою у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю, тож до вироку суду він знаходиться у Київському СІЗО.

Попри це він розробив план та організував викрадення дитини впливового бізнесмена і депутата Полтавської обласної ради.

Так, чоловік знайшов виконавця викрадення через інтернет і запропонував спільнику винагороду в розмірі 100 тисяч доларів.

Сам же "викуп" за доньку депутата становив 470 тисяч доларів, вказані кошти мали бути перераховані на електронний гаманець біткоїнами.

Відомо, що зловмисникам вдалося викрасти дівчинку, після чого вони вступили в перемовини з її батьками - погрожували фізичним насильством та смертю їхньої дитини.

Для передачі інформації злочинці використовували виключно через Телеграм-канал або приховану інтернет-мережу "Даркнет". Попри це правоохоронцям вдалося вирахувати їх.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ.

підозра СБУ СІЗО облрада депутат

 
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