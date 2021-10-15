Во Львове свободу девушки "оценили" в 2 миллиона евро

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Во Львове полицейские задержали группу злоумышленников по подозрению в похищении человека и вымогательстве. Они требовали выкуп в 2 миллиона евро за свободу человека

Об этом пишет RegioNews ссылкой на полицию Львовщины

По словам заявителя, жителя Червонограда, злоумышленники похитили его 19-летнюю дочь в Львове, удерживают ее в неизвестном месте и требуют за освобождение девушки два миллиона евро. Похитители также угрожали отцу, что он больше никогда не увидит свою дочь, если не передаст им указанную сумму.

"Оперативники уголовного розыска совместно со следователями отдела по расследованию особо тяжких преступлений (детективами) установили место, где злоумышленники удерживали свою жертву - в квартире одного из домов на улице Городоцкой во Львове. После этого полицейские освободили девушку и задержали похитителей",- сообщил представитель полиции Александр Шляховский.

Злоумышленниками оказались трое жителей Червонограда Львовской области.

Освобожденная девушка жива и невредима - с ней работает психолог.

По данному факту следователи полиции Львовщины, при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины и ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до десяти лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в сентябре на Полтавщине похитили дочь местного депутата, требовали полмиллиона выкупа.