Во Львове с 18 октября ужесточают карантин: что будет запрещено

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Во Львове уже с 18 октября будет ужесточен карантин

Как сообщил в Telegram мэр Львова Андрей Садовый, новые правила затронут школы, магазины, рестораны, кинотеатры, спортзалы и другие учреждения, пишет RegioNews.

"Только что завершилось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Я прошу внимательно прочитать этот текст и понять его, без придумок и искажений. С 18 октября Львов будет жить по новым карантинными правилам", - отметил он.

Все школьники уходят на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Также это касается внешкольного образования и досуга.

В городе будет запрещено проводить массовые мероприятия, кроме тех, где организаторы и участники будут иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.

Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал будут работать только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей не более 50% от общего количества мест.

Музыкальные школы - на двухнедельных каникулах. Народные дома, кружки и секции - не будут работать. Библиотеки будут работать только на выдачу книг.

Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты: могут работать только вакцинированы работники или с отрицательным ПЦР-тестом. А также с соблюдением масочного режима и не более 50% заполнения торговых площадей.

Спортзалы смогут посещать только вакцинированные или с отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы. Заполняемость не более 50%.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 21 октября будет перевозить пассажиров по новым правилам.