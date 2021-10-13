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13 жовтня 2021, 12:01 138

На Львівщині викрили керівників держпідприємства на розтраті коштів при ремонті бронетехніки

13 жовтня 2021, 12:01 138
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Фото: СБУ
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Контррозвідники Служби безпеки України викрили незаконний механізм розтрати бюджетних коштів керівництвом одного з державних підприємств, яке входить до структури "Укроборонпрому"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що організатори оборудки замовляли неякісні гусеничні стрічки до бронетехніки, які не відповідають технічним та якісним характеристикам, а посадовці військового представництва Міноборони "затуляли" на це очі.

Так, у приміщенні держпідприємства та у помешканнях фігурантів провадження відбулись слідчі дії. Під час обшуків виявлено документацію, яка підтверджує протиправну діяльність, та партію неякісних запчастин до бронетехніки, які не відповідають вказаним у тендерній закупівлі вимогам.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила керівника комунального підприємства на Житомирщині на незаконних схемах на 3 млн.

бюджет Укроборонпром ремонт військова техніка гроші

 
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