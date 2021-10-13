На Львівщині викрили керівників держпідприємства на розтраті коштів при ремонті бронетехніки
Контррозвідники Служби безпеки України викрили незаконний механізм розтрати бюджетних коштів керівництвом одного з державних підприємств, яке входить до структури "Укроборонпрому"
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники встановили, що організатори оборудки замовляли неякісні гусеничні стрічки до бронетехніки, які не відповідають технічним та якісним характеристикам, а посадовці військового представництва Міноборони "затуляли" на це очі.
Так, у приміщенні держпідприємства та у помешканнях фігурантів провадження відбулись слідчі дії. Під час обшуків виявлено документацію, яка підтверджує протиправну діяльність, та партію неякісних запчастин до бронетехніки, які не відповідають вказаним у тендерній закупівлі вимогам.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила керівника комунального підприємства на Житомирщині на незаконних схемах на 3 млн.