На Львовщине разоблачили руководителей госпредприятия на растрате средств при ремонте бронетехники

Фото: СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили незаконный механизм растраты бюджетных средств руководством одного из государственных предприятий, которое входит в структуру "Укроборонпрома"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что организаторы сделки заказывали некачественные гусеничные ленты к бронетехнике, которые не соответствуют техническим и качественным характеристикам, а должностные лица военного представительства Минобороны "закрывали" на это глаза.

Так, в помещении госпредприятия и в помещениях фигурантов производства состоялись следственные действия. Во время обысков обнаружено документацию, которая подтверждает противоправную деятельность, и партию некачественных запчастей к бронетехнике, которые не соответствуют указанным в тендерной закупке требованиям.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Напомним, ранее СБУ разоблачила руководителя коммунального предприятия на Житомирщине на незаконных схемах на 3 млн.