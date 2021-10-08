СБУ викрила керівника комунального підприємства на Житомирщині на незаконних схемах на 3 млн

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Керівника комунального підприємства "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" викрили на постійних порушеннях тендерного законодавства. Через недбалість чиновника міський бюджет зазнав збитків на більше ніж 3 мільйони гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За наявною інформацією, чиновник тричі за рік переглядав угоду з підприємством, яке виграло тендер на постачання електроенергії очолюваному ним депо. І щоразу ціна на електроенергію для міського електротранспорту зростала. У середньому - на 10%, у порівнянні з попередньою.

Такі дії чиновника суперечать чинному законодавству про публічні закупівлі", - пояснили правоохоронці.

Перевірка, проведена фахівцями Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області, підтвердила, що ця оборудка завдала бюджету Житомира збитків на понад 3 мільйони гривень.

Наразі керівнику комунального підприємства, відповідальному за укладання договорів, повідомлено про підозру у службовій недбалості.

Раніше повідомлялось, що столичні правоохоронці повідомили про підозру заступнику гендиректора комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень "Київзеленбуд" і керівнику підрядної організації у привласненні коштів тергромади Києва і службовому підробленні.