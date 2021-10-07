У Львові судитимуть стоматолога за підроблені ПЛР-тести для туристів

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У Львові стоматолог, використовуючи реквізитні дані одного із діагностичних центрів, підробляв негативні ПЛР-тести для туристів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, турфірма надавала своїм клієнтам послугу - без проведення будь-яких лабораторних досліджень купити негативний ПЛР-тест на COVID-19. Вартість послуги становила 800 грн.

Їх виготовляв місцевий стоматолог, використовуючи реквізитні дані одного із львівських діагностичних центрів. Після цього він, представившись кур’єром, безпосередньо передавав їх покупцям.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова до суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох мешканців Львова (ч.1, 3 ст. 358 КК України).

Нагадаємо, нещодавно на Волині поліцейські затримали чоловіка, який продавав фейкові довідки про COVID-19.