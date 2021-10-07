Во Львове будут судить стоматолога за поддельные ПЦР-тесты для туристов

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Во Львове стоматолог, используя реквизитные данные одного из диагностических центров, подделывал негативные ПЦР-тесты для туристов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовской областной прокуратуры.

По данным следствия, турфирма предоставляла своим клиентам услугу - без проведения каких-либо лабораторных исследований купить негативный ПЦР-тест на COVID-19. Стоимость услуги составляла 800 грн.

Их изготавливал местный стоматолог, используя реквизитные данные одного из львовских диагностических центров. После этого он, представившись курьером, напрямую передавал их покупателям.

При процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры города Львова в суд направлен обвинительный акт в отношении трех жителей Львова (ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины).

Напомним, недавно на Волыни полицейские задержали мужчину, который продавал фейковые справки о COVID-19.