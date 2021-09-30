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30 вересня 2021, 14:43 216

На Львівщині у водоймі знайшли труп жінки

30 вересня 2021, 14:43 216
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Фото: Рixabay
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В Дрогобичі, що на Львівщині, у водоймі водолази виявили тіло жінки

Про це пише RegioNews з посиланням на департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

Це сталося у середу, 29 вересня, близько 16:10. Покійну вийняли з води і підняли на поверхню.

Загиблою виявилась 67-річна місцева мешканка. Причини її смерті і обставини трагедії встановлюють експерти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Хуст, що у Закарпатській області, місцеві мешканці виявили у річці Ріка тіло жінки.

Україна вода Львів смерть рятувальники

 
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