На Львівщині у водоймі знайшли труп жінки
В Дрогобичі, що на Львівщині, у водоймі водолази виявили тіло жінки
Про це пише RegioNews з посиланням на департамент цивільного захисту Львівської ОДА.
Це сталося у середу, 29 вересня, близько 16:10. Покійну вийняли з води і підняли на поверхню.
Загиблою виявилась 67-річна місцева мешканка. Причини її смерті і обставини трагедії встановлюють експерти.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Хуст, що у Закарпатській області, місцеві мешканці виявили у річці Ріка тіло жінки.
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