На Львовщине в водоеме нашли труп женщины
В Дрогобыче, на Львовщине, в водоеме водолазы обнаружили тело женщины
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской ОГА.
Это случилось в среду, 29 сентября, около 16:10. Покойную вынули из воды и подняли на поверхность.
Погибшей оказалась 67-летняя местная жительница. Причины ее смерти и обстоятельства трагедии устанавливают эксперты.
Напомним, ранее сообщалось, что в городе Хуст, в Закарпатской области, местные жители обнаружили в реке Рика тело женщины.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Не без неожиданностей, с потерями и очевидным фаворитом. Как прошел первый месяц избирательной кампании на 184-м округе
Буряк устал, Буряк уходит. Почему мэр Запорожья срочно собрался в отставку