На Львовщине в водоеме нашли труп женщины

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В Дрогобыче, на Львовщине, в водоеме водолазы обнаружили тело женщины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

Это случилось в среду, 29 сентября, около 16:10. Покойную вынули из воды и подняли на поверхность.

Погибшей оказалась 67-летняя местная жительница. Причины ее смерти и обстоятельства трагедии устанавливают эксперты.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Хуст, в Закарпатской области, местные жители обнаружили в реке Рика тело женщины.