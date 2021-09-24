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24 вересня 2021, 15:28 148

У центрі Львова пенсіонерка впала в яму

24 вересня 2021, 15:28 148
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Фото: ДСНС
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У центрі Львова, на вулиці Підвальній, 24 вересня 77-річна жінка випадково впала в яму та не могла самостійно вибратись

Як пише RegioNews, про це повідомили в ДСНС у Львівській області.

Інцидент стався о 12:10. Крики жінки про порятунок почули випадкові перехожі. Вони викликали рятувальників. Працівники ДСНС привезли драбину та допомогли жінці піднятись із 3-метрової ями.

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Потерпіла з 1944 року народження. Її госпіталізували медики для огляду.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі дівчина впала у яму з водою, коли переходила через дорогу.

Львів інцидент рятувальники НП Львівська область

 
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