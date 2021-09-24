У центрі Львова пенсіонерка впала в яму
У центрі Львова, на вулиці Підвальній, 24 вересня 77-річна жінка випадково впала в яму та не могла самостійно вибратись
Як пише RegioNews, про це повідомили в ДСНС у Львівській області.
Інцидент стався о 12:10. Крики жінки про порятунок почули випадкові перехожі. Вони викликали рятувальників. Працівники ДСНС привезли драбину та допомогли жінці піднятись із 3-метрової ями.
Потерпіла з 1944 року народження. Її госпіталізували медики для огляду.
Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі дівчина впала у яму з водою, коли переходила через дорогу.
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