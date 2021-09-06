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06 вересня 2021, 17:59 33

У Дніпрі дівчина впала у яму з водою, коли переходила через дорогу

06 вересня 2021, 17:59 33
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Фото: Інформатор
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На вулиці Чернишевського у Дніпрі дівчина провалилася в яму з водою біля пішохідного переходу

Про це пише RegioNews з посиланням на "Інформатор".

Це сталося сьогодні близько дев'ятої ранку. Дівчина ступила на тротуар, щоб перейти дорогу, але не втрималася і звалилася в яму.

Чоловік, який проходив повз, і став свідком подій. Він допоміг потерпілій (вона не постраждала), а потім звернувся в "Водоканал" і на лінію міської ради. Зараз ділянку вулиці з ямою огородили. На місці працюють комунальники.

Нагадаємо, нещодавно у Києві поблизу Житомирської провалився асфальт.

комунальні підприємства Дніпро водоканал

 
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