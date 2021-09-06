У Дніпрі дівчина впала у яму з водою, коли переходила через дорогу

Фото: Інформатор

На вулиці Чернишевського у Дніпрі дівчина провалилася в яму з водою біля пішохідного переходу

Про це пише RegioNews з посиланням на "Інформатор".

Це сталося сьогодні близько дев'ятої ранку. Дівчина ступила на тротуар, щоб перейти дорогу, але не втрималася і звалилася в яму.

Чоловік, який проходив повз, і став свідком подій. Він допоміг потерпілій (вона не постраждала), а потім звернувся в "Водоканал" і на лінію міської ради. Зараз ділянку вулиці з ямою огородили. На місці працюють комунальники.

Нагадаємо, нещодавно у Києві поблизу Житомирської провалився асфальт.