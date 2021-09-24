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24 сентября 2021, 15:28 192

В центре Львова пенсионерка упала в яму

24 сентября 2021, 15:28 192
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Фото: ГСЧС
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В центре Львова, на улице Подвальной, 24 сентября 77-летняя женщина случайно упала в яму и не могла самостоятельно выбраться

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.

Инцидент произошел в 12:10. Крики женщины о помощи услышали случайные прохожие. Они вызвали спасателей. Работники ГСЧС привезли лестницу и помогли женщине подняться из 3-метровой ямы.

Возможно, это изображение (один или несколько человек и на открытом воздухе)

Потерпевшая с 1944 года. Ее госпитализировали медики для осмотра.

Напомним, недавно в Днепре девушка упала в яму с водой, когда переходила через дорогу.

Львов инцидент спасатели ЧП Львовская область

 
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