В центре Львова пенсионерка упала в яму
В центре Львова, на улице Подвальной, 24 сентября 77-летняя женщина случайно упала в яму и не могла самостоятельно выбраться
Как пишет RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.
Инцидент произошел в 12:10. Крики женщины о помощи услышали случайные прохожие. Они вызвали спасателей. Работники ГСЧС привезли лестницу и помогли женщине подняться из 3-метровой ямы.
Потерпевшая с 1944 года. Ее госпитализировали медики для осмотра.
Напомним, недавно в Днепре девушка упала в яму с водой, когда переходила через дорогу.
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