В центре Львова пенсионерка упала в яму

Фото: ГСЧС

В центре Львова, на улице Подвальной, 24 сентября 77-летняя женщина случайно упала в яму и не могла самостоятельно выбраться

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.

Инцидент произошел в 12:10. Крики женщины о помощи услышали случайные прохожие. Они вызвали спасателей. Работники ГСЧС привезли лестницу и помогли женщине подняться из 3-метровой ямы.

Потерпевшая с 1944 года. Ее госпитализировали медики для осмотра.

Напомним, недавно в Днепре девушка упала в яму с водой, когда переходила через дорогу.