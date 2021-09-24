На Львовщине в кафе мужчина стрелял в посетителей, ранен человек

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В городе Червоноград в кафе произошел конфликт, во время которого один из участников выстрелил из оружия в своего оппонента

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу полиции Львовской области.

Правоохранители установили личности участников конфликта - оба жители райцентра в возрасте 34 и 52 лет", - говорится в сообщении.

Также установлено, что выстрелы произвел младший из мужчин, травмировав старшего, у которого медики диагностировали, в частности, "убойную рану лобной и теменной области головы".

С места происшествия полицейские изъяли предмет, похожий на стартовый пистолет, который направили на экспертное исследование.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Черкассах на улице произошла стрельба, ранен человек.