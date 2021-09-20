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20 вересня 2021, 13:48 38

На Львівщині проведуть антитерористичні навчання

20 вересня 2021, 13:48 38
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Фото: Сайт СБУ
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Служба безпеки проведе антитерористичні навчання у Львівській області з 29 по 30 вересня

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Так, під час навчань можливе тимчасове запровадження особливого режиму у Яворівському районі, а саме:

  • обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів;
  • перевірка документів, що посвідчують особу;
  • огляд особистих речей та автомобілів.

СБУ звертається до місцевих жителів з проханням мати під час пересування регіоном документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо).

Нагадаємо, минулого тижня в зоні ООС пройшли контрдиверсійні навчання СБУ.

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