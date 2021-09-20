На Львівщині проведуть антитерористичні навчання
Служба безпеки проведе антитерористичні навчання у Львівській області з 29 по 30 вересня
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
Так, під час навчань можливе тимчасове запровадження особливого режиму у Яворівському районі, а саме:
- обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів;
- перевірка документів, що посвідчують особу;
- огляд особистих речей та автомобілів.
СБУ звертається до місцевих жителів з проханням мати під час пересування регіоном документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо).
Нагадаємо, минулого тижня в зоні ООС пройшли контрдиверсійні навчання СБУ.
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