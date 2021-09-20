На Львовщине проведут антитеррористические учения
Служба безопасности проведет антитеррористические учения во Львовской области с 29 по 30 сентября
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Так, во время учений возможно временное введение особого режима в Яворовском районе, а именно:
- ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов;
- проверка документов, удостоверяющих личность;
- обзор личных вещей и автомобилей.
СБУ обращается к местным жителям с просьбой иметь во время передвижения по региону документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и др).
Напомним, на прошлой неделе в зоне ООС прошли контрдиверсионные учения СБУ.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"