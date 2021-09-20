На Львовщине проведут антитеррористические учения

Фото: Сайт СБУ

Служба безопасности проведет антитеррористические учения во Львовской области с 29 по 30 сентября

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, во время учений возможно временное введение особого режима в Яворовском районе, а именно:

ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов;

проверка документов, удостоверяющих личность;

обзор личных вещей и автомобилей.

СБУ обращается к местным жителям с просьбой иметь во время передвижения по региону документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и др).

Напомним, на прошлой неделе в зоне ООС прошли контрдиверсионные учения СБУ.