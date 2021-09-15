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15 вересня 2021, 14:42 530

У Львові поліцейські затримали чоловіка, який до смерті побив перехожого

15 вересня 2021, 14:42 530
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Фото: з відкритих джерел
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На вулиці Шевченка у Львові 21-річний чоловік до смерті побив перехожого через раптовий конфлікт

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

Травмованого чоловіка виявили перехожі, які й викликали на місце події швидку медичну допомогу.

Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень, зокрема, перелому основи черепа, побитий чоловік помер у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особу нападника - ним виявився 21-річний житель Львова. За скоєне затриманому загрожує покарання - до десяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що у центрі Львова поліція виявила у квартирі мешканця арсенал зброї.

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