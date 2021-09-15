У Львові поліцейські затримали чоловіка, який до смерті побив перехожого
На вулиці Шевченка у Львові 21-річний чоловік до смерті побив перехожого через раптовий конфлікт
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.
Травмованого чоловіка виявили перехожі, які й викликали на місце події швидку медичну допомогу.
Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень, зокрема, перелому основи черепа, побитий чоловік помер у лікарні", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили особу нападника - ним виявився 21-річний житель Львова. За скоєне затриманому загрожує покарання - до десяти років позбавлення волі.
Раніше повідомлялось, що у центрі Львова поліція виявила у квартирі мешканця арсенал зброї.
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