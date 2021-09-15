Во Львове полицейские задержали мужчину, который до смерти избил прохожего

Фото: из открытых источников

На улице Шевченко во Львове 21-летний мужчина до смерти избил прохожего из-за внезапного конфликта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Травмированного мужчину обнаружили прохожие, которые и вызвали на место происшествия скорую медицинскую помощь.

В результате полученных телесных повреждений, в частности, перелома основания черепа, избитый мужчина скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность нападавшего - им оказался 21-летний житель Львова. За содеянное задержанному грозит наказание - до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в центре Львова полиция обнаружила в квартире жильца арсенал оружия.