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15 сентября 2021, 14:42 546

Во Львове полицейские задержали мужчину, который до смерти избил прохожего

15 сентября 2021, 14:42 546
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Фото: из открытых источников
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На улице Шевченко во Львове 21-летний мужчина до смерти избил прохожего из-за внезапного конфликта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Травмированного мужчину обнаружили прохожие, которые и вызвали на место происшествия скорую медицинскую помощь.

В результате полученных телесных повреждений, в частности, перелома основания черепа, избитый мужчина скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность нападавшего - им оказался 21-летний житель Львова. За содеянное задержанному грозит наказание - до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в центре Львова полиция обнаружила в квартире жильца арсенал оружия.

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