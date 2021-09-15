Во Львове полицейские задержали мужчину, который до смерти избил прохожего
На улице Шевченко во Львове 21-летний мужчина до смерти избил прохожего из-за внезапного конфликта
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
Травмированного мужчину обнаружили прохожие, которые и вызвали на место происшествия скорую медицинскую помощь.
В результате полученных телесных повреждений, в частности, перелома основания черепа, избитый мужчина скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили личность нападавшего - им оказался 21-летний житель Львова. За содеянное задержанному грозит наказание - до десяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в центре Львова полиция обнаружила в квартире жильца арсенал оружия.
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