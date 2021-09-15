У Львові на жінку впав шматок цегли
У Львові на проспекті Свободи, 1/3 на жінку з фасаду будинку впав шматок цегли
Як повідомило видання "Варта 1", жінку госпіталізували, пише RegioNews.
Інцидент стався у вівторок, 14 вересня. Місцеву мешканку 1986 року народження госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги Львова з діагнозом: "закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, розсічена рана тім’яної ділянки голови.
"Ми провели обстеження будинку і не виявили ніяких ознак падіння елементів фасаду, на землі теж немає ніяких слідів, ніяких уламків", - зазначив керівник Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.
Наразі обставини інциденту встановлюються.
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