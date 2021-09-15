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15 вересня 2021, 10:43 1044

У Львові на жінку впав шматок цегли

15 вересня 2021, 10:43 1044
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Фото з відкритих джерел
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У Львові на проспекті Свободи, 1/3 на жінку з фасаду будинку впав шматок цегли

Як повідомило видання "Варта 1", жінку госпіталізували, пише RegioNews.

Інцидент стався у вівторок, 14 вересня. Місцеву мешканку 1986 року народження госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги Львова з діагнозом: "закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, розсічена рана тім’яної ділянки голови.

"Ми провели обстеження будинку і не виявили ніяких ознак падіння елементів фасаду, на землі теж немає ніяких слідів, ніяких уламків", - зазначив керівник Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

Наразі обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі через негоду знову обвалилася огорожа на набережній.

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