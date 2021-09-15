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15 сентября 2021, 10:43 1125

Во Львове на женщину упал кусок кирпича

15 сентября 2021, 10:43 1125
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Фото из открытых источников
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Во Львове на проспекте Свободы, 1/3 на женщину с фасада дома упал кусок кирпича

Как сообщило издание "Варта 1", женщину госпитализировали, пишет RegioNews.

Инцидент произошел во вторник, 14 сентября. Местную жительницу 1986 года рождения госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Львова с диагнозом: "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рассеченная рана теменной области головы.

"Мы провели обследование здания и не обнаружили никаких признаков падения элементов фасада, на земле тоже нет никаких следов, никаких обломков", - отметил руководитель Галицкой районной администрации Андрей Зозуля.

Сейчас обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее в Днепре из-за непогоды снова обвалилась ограда на набережной.

Украина Львов ранение центр больница

 
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