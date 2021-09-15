Во Львове на женщину упал кусок кирпича
Во Львове на проспекте Свободы, 1/3 на женщину с фасада дома упал кусок кирпича
Как сообщило издание "Варта 1", женщину госпитализировали, пишет RegioNews.
Инцидент произошел во вторник, 14 сентября. Местную жительницу 1986 года рождения госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Львова с диагнозом: "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рассеченная рана теменной области головы.
"Мы провели обследование здания и не обнаружили никаких признаков падения элементов фасада, на земле тоже нет никаких следов, никаких обломков", - отметил руководитель Галицкой районной администрации Андрей Зозуля.
Сейчас обстоятельства инцидента устанавливаются.
Напомним, ранее в Днепре из-за непогоды снова обвалилась ограда на набережной.