На Львівщині у п'яній ДТП загинула неповнолітня, ще троє - у лікарні

На Львівщині неподалік села Колоденці близько першої години ночі на автодорозі "Львів-Луцьк" перекинулася автівка з нетверезим водієм

Як повідомили поліції Львівської області, внаслідок ДТП загинула 17-річна дівчина, ще трьох людей госпіталізували, пише RegioNews.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Renault Laguna, 22-річний львів’янин, не впорався з керуванням - автомобіль виїхав на узбіччя дороги та перекинувся. Окрім водія у салоні автомобіля перебували троє пасажирів: 17-річна дівчина та троє чоловіків віком 17, 24 та 26 років", - зазначили у поліції.

Усіх інших пасажирів автівки доставили до лікарні. Водій затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, що у Києві в ніч на 12 вересня таксист віз пасажирку, однак заснув за кермом, внаслідок чого автівка перекинулась.