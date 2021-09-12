На Львовщине в пьяном ДТП погибла несовершеннолетняя, еще трое - в больнице

На Львовщине недалеко от села Колоденцы около часа ночи на автодороге "Львов-Луцк" перевернулась машина с нетрезвым водителем

Как сообщили полиции Львовской области, в результате ДТП погибла 17-летняя девушка, еще трех человек госпитализировали, пишет RegioNews.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Renault Laguna, 22-летний львовянин, не справился с управлением - автомобиль выехал на обочину дороги и перевернулся. Кроме водителя в салоне автомобиля находились трое пассажиров: 17-летняя девушка и трое мужчин в возрасте 17, 24 и 26 лет", - отметили в полиции.

Всех остальных пассажиров машины доставили в больницу. Водитель задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, что в Киеве в ночь на 12 сентября таксист вез пассажирку, однако заснул за рулем, вследствие чего машина перевернулась.