Україна вже наступного тижня може перейти у "жовту" зону карантину, - Ляшко

Фото: МОЗ

Як повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24", очікується, що посилення карантину буде вже з наступного понеділка, пише RegioNews.

За його словами, сьогодні Україна перевищила індикатори, які можуть перенести країну з "зеленої" в "жовту" зону.

"МОЗ подало відповідне подання Кабміну. Цього тижня буде комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. Більше від усього, з наступного понеділка Україна перейде в жовтий рівень епідемічної небезпеки", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, минулого тижня чотири області України не відповідали "зеленій" зоні карантину.