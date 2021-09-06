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Україна вже наступного тижня може перейти у "жовту" зону карантину, - Ляшко
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06 вересня 2021, 13:40 26

Україна вже наступного тижня може перейти у "жовту" зону карантину, - Ляшко

06 вересня 2021, 13:40 26
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Фото: МОЗ
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Міністерство охорони здоров'я направило подання Кабміну щодо переведення України в "жовту" зону карантину

Як повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24", очікується, що посилення карантину буде вже з наступного понеділка, пише RegioNews.

За його словами, сьогодні Україна перевищила індикатори, які можуть перенести країну з "зеленої" в "жовту" зону.

"МОЗ подало відповідне подання Кабміну. Цього тижня буде комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. Більше від усього, з наступного понеділка Україна перейде в жовтий рівень епідемічної небезпеки", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, минулого тижня чотири області України не відповідали "зеленій" зоні карантину.

коронавірус Україна карантин МОЗ Віктор Ляшко

 
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