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07 вересня 2021, 10:59 9

У Львові сьогодні проведуть антитерористичні навчання

07 вересня 2021, 10:59 9
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Фото: Сайт СБУ
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У вівторок, 7 вересня у Львові відбудуться раптові антитерористичні навчання СБУ

Про це повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області, пише RegioNews.

За інформацією силового відомства, тренування відбудуться у Львівській міській раді.

"Служба безпеки України просить жителів та гостей м. Львова із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, під час навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях.

Як додають у відомстві, метою навчань є перевірка взаємодії силових відомств, ДСНС та інших спеціальних служб в умовах потенційної терористичної загрози.

Нагадаємо, що Служба безпеки України 23 серпня провела масштабні антидиверсійні навчання на Донбасі.

Львів

 
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