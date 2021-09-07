У Львові сьогодні проведуть антитерористичні навчання

Фото: Сайт СБУ

У вівторок, 7 вересня у Львові відбудуться раптові антитерористичні навчання СБУ

Про це повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області, пише RegioNews.

За інформацією силового відомства, тренування відбудуться у Львівській міській раді.

"Служба безпеки України просить жителів та гостей м. Львова із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, під час навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях.

Як додають у відомстві, метою навчань є перевірка взаємодії силових відомств, ДСНС та інших спеціальних служб в умовах потенційної терористичної загрози.

Нагадаємо, що Служба безпеки України 23 серпня провела масштабні антидиверсійні навчання на Донбасі.