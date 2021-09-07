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07 сентября 2021, 10:59 28

Во Львове сегодня проведут антитеррористические учения

07 сентября 2021, 10:59 28
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Фото: Сайт СБУ
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Во вторник, 7 сентября во Львове состоятся внезапные антитеррористические учения СБУ

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ во Львовской области, пишет RegioNews.

По информации силового ведомства, тренировки состоятся во Львовском городском совете.

"Служба безопасности Украины просит жителей и гостей Львова с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - говорится в сообщении.

В частности, во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях.

Как добавляют в ведомстве, целью учений является проверка взаимодействия силовых ведомств, ГСЧС и других специальных служб в условиях потенциальной террористической угрозы.

Напомним, что Служба безопасности Украины 23 августа провела масштабные антидиверсионные учения на Донбассе.

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