Во Львове сегодня проведут антитеррористические учения
Во вторник, 7 сентября во Львове состоятся внезапные антитеррористические учения СБУ
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ во Львовской области, пишет RegioNews.
По информации силового ведомства, тренировки состоятся во Львовском городском совете.
"Служба безопасности Украины просит жителей и гостей Львова с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - говорится в сообщении.
В частности, во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях.
Как добавляют в ведомстве, целью учений является проверка взаимодействия силовых ведомств, ГСЧС и других специальных служб в условиях потенциальной террористической угрозы.
Напомним, что Служба безопасности Украины 23 августа провела масштабные антидиверсионные учения на Донбассе.