На Львівщині син вбив літню матір: її тіло пролежало в квартирі два тижні

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У місті Самбір в одній із квартир у багатоквартирному будинку на вулиці Шухевича знайшли тіло літньої жінки

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, загибла, 80-річна місцева мешканка, проживала у квартирі разом з 47-річним сином. На її тілі було виявлено ознаки насильницької смерті та гниття – мертва жінка пролежала у ліжку близько двох тижнів. Також встановлено, що до вбивства пенсіонерки причетний її син.

Тіло загиблої скеровано на експертизу. Зловмисника затримано. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який вбив свою тещу. Він наніс їй множинні ножові поранення, а також чисельні тупі удари по голові. Після скоєного намагався замаскувати власний злочин під розбійний напад на кафе та викликав поліцію.