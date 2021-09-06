На Львовщине сын убил пожилую мать: ее тело пролежало в квартире две недели

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В городе Самбор в одной из квартир в многоквартирном доме на улице Шухевича нашли тело пожилой женщины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции Львовской области.

Как установили правоохранители, погибшая, 80-летняя местная жительница, проживала в квартире вместе с 47-летним сыном. На ее теле были обнаружены признаки насильственной смерти и гниения – мертвая женщина пролежала в постели около двух недель. Также установлено, что к убийству пенсионерки причастен ее сын.

Тело погибшей направлено на экспертизу. Злоумышленник задержан. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове правоохранители задержали мужчину, который убил свою тещу. Он нанес ей множественные ножевые ранения, а также многочисленные тупые удары по голове. После содеянного пытался замаскировать собственное преступление под разбойное нападение на кафе и вызвал полицию.