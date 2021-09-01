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01 вересня 2021, 17:10 1

У Львові відкриють новий центр COVID-щеплення

01 вересня 2021, 17:10 1
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Фото з відкритих джерел
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У Палаці залізничників Львова відкриють новий центр щеплення від коронавірусу

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОДА, пише RegioNews.

Зазначається, що там щоденно працюватимуть дві вакцинальні бригади.

"Ми плануємо скоригувати години роботи так, аби мешканцям було комфортно прийти на вакцинацію, тобто, щоб центр працював з 15:00 до 19:00 години. Пріоритетною категорією будуть працівники Львівської залізниці, але вакцинуватися зможуть усі охочі", - відзначає пресслужба.

Спочатку в центрі вакцинуватимуть препаратами AstraZeneca та Pfizer, однак в майбутньому також пропонуватимуть й CoronaVac.

Нагадаємо, що з 21 серпня у Львові запрацювали дев'ять пунктів масової вакцинації, 22 серпня - шість центрів масової вакцинації. Також у місті з 23 серпня можна отримати щеплення в трьох центрах, а з 24 - ще у двох.

коронавірус Україна вакцина Львів вакцинація

 
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