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01 сентября 2021, 17:10 4

Во Львове откроют новый центр COVID-вакцинации

01 сентября 2021, 17:10 4
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Фото из открытых источников
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Во Дворце железнодорожников Львова откроют новый центр прививки от коронавируса

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА, пишет RegioNews.

Отмечается, что там ежедневно будут работать две вакцинальные бригады.

"Мы планируем скорректировать часы работы так, чтобы жителям было комфортно прийти на вакцинацию, то есть, чтобы центр работал с 15:00 до 19:00 часов. Приоритетной категорией будут работники Львовской железной дороги, но вакцинироваться смогут все желающие", - отмечает прессслужба.

Сначала в центре будут вакцинировать препаратами AstraZeneca и Pfizer, однако в будущем также будут предлагать и CoronaVac.

Напомним, что с 21 августа во Львове заработали девять пунктов массовой вакцинации, 22 августа - шесть центров массовой вакцинации. Также в городе с 23 августа можно получить прививки в трех центрах, а с 24 - еще в двух.

коронавирус Украина вакцина Львов вакцинация

 
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