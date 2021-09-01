Давно хотел свести счеты с жизнью: на Львовщине мужчина выпал из окна
В Краснограде Львовской области на ул. Мазепы 31 августа мужчина выпал из окна подъезда, что на девятом этаже
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Эхо Краснограда".
По предварительной информации, рассматривается версия суицида. Покойный якобы жил во многоэтажке, из окна которой выпал.
"Источники рассказали, что мужчина давно намеревался свести счеты с жизнью", - говорится в сообщении.
Сейчас проводится расследование, окончательную причину смерти установят эксперты.
Напомним, недавно в Сумах мужчина разбился насмерть, выпрыгнув с балкона.
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