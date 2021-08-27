14:59  27 серпня
На Черкащині у 20 COVID-хворих виявили штам "Дельта"
17:45  27 серпня
В Україні відсьогодні працюють ще 20 камер фіксації порушень ПДР
18:04  27 серпня
Окупанти з початку доби 1 раз "порушили тишу", один наш боєць загинув
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2021, 14:29 2602

У Львові посеред вулиці розстріляли таксиста, - депутат

27 серпня 2021, 14:29 2602
Читайте также на русском языке
Фото: Рixabay
Читайте также
на русском языке

У Львові 27 серпня розстріляли таксиста - від отриманих травм чоловік помер у лікарні

Як пише RegioNews, про це повідомив депутат Львівської міської ради, активіст Ігор Зінкевич.

Це сталося на вулиці Стуса,47 о 10:40. За словами Зінкевича, до одного із ресторанів зайшов закривавлений чоловік. Він розповів, що він таксист, і у нього стріляли невідомі особи.

Очевидці викликали потерпілому медиків, проте той помер у лікарні. У злочині підозрюють двох чоловіків. Їх розшукує поліція.

Фото: Ігор Зінкевич /

Нагадаємо, на Львівщині затримали чоловіка, який погрожував зброєю відвідувачам піцерії.

Україна кримінал стрілянина Львів смерть

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram