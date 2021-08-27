У Львові посеред вулиці розстріляли таксиста, - депутат

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У Львові 27 серпня розстріляли таксиста - від отриманих травм чоловік помер у лікарні

Як пише RegioNews, про це повідомив депутат Львівської міської ради, активіст Ігор Зінкевич.

Це сталося на вулиці Стуса,47 о 10:40. За словами Зінкевича, до одного із ресторанів зайшов закривавлений чоловік. Він розповів, що він таксист, і у нього стріляли невідомі особи.

Очевидці викликали потерпілому медиків, проте той помер у лікарні. У злочині підозрюють двох чоловіків. Їх розшукує поліція.

Нагадаємо, на Львівщині затримали чоловіка, який погрожував зброєю відвідувачам піцерії.