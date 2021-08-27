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27 серпня 2021, 13:06 124

На Львівщині затримали чоловіка, який погрожував зброєю відвідувачам піцерії

27 серпня 2021, 13:06 124
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Фото: з відкритих джерел
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У Львівській області в місті Червоноград поліцейські затримали 28-річниго чоловіка, який погрожував зброєю відвідувачам піцерії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

Так, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з закладів громадського харчування, розташованому на вулиці Богдана Хмельницького у місті Червоноград, невідомий чоловік поводиться неадекватно та погрожує відвідувачам зброєю.

На місці події правоохоронці виявили чоловіка, який мав з собою предмет, схожий на пістолет, а також набої, та затримали його", - йдеться у повідомленні.

Особу затриманого встановили - ним виявився 28-річний місцевий мешканець. Зброю поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.

Чоловіку загрожує покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Раніше повідомлялось, що у Львівській області в місті Броди 61-річний чоловік погрожував перехожим пістолетом.

суд Львів розслідування поліція пістолет

 
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