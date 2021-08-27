Во Львове посреди улицы расстреляли таксиста, - депутат

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Во Львове 27 августа расстреляли таксиста - от полученных травм мужчина скончался в больнице

Как пишет RegioNews, об этом сообщил депутат Львовского городского совета, активист Игорь Зинкевич.

Это произошло на улице Стуса, 47 в 10:40. По словам Зинкевича, к одному из ресторанов зашел окровавленный мужчина. Он рассказал, что он таксист, и в него стреляли неизвестные лица.

Очевидцы вызвали пострадавшему медиков, однако тот скончался в больнице. В преступлении подозревают двоих мужчин. Их разыскивает полиция.

Напомним, на Львовщине задержали мужчину, который угрожал оружием посетителям пиццерии.