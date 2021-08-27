На Львовщине задержали мужчину, который угрожал оружием посетителям пиццерии

Фото: из открытых источников

Во Львовской области в городе Червоноград полицейские задержали 28-летнего мужчину, который угрожал оружием посетителям пиццерии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Так, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из заведений общественного питания, расположенном на улице Богдана Хмельницкого в городе Червоноград, неизвестный мужчина ведет себя неадекватно и угрожает посетителям оружием.

На месте происшествия правоохранители обнаружили мужчину, который имел с собой предмет, похожий на пистолет, а также патроны, и задержали его", - говорится в сообщении.

Личность задержанного установили - им оказался 28-летний местный житель. Оружие полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

Мужчине грозит наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

Ранее сообщалось, что во Львовской области в городе Броды 61-летний мужчина угрожал прохожим пистолетом.