На Львівщині чоловік лякав перехожих зброєю
У Львівській області в місті Броди 61-річний чоловік погрожував перехожим пістолетом
Про це повідомили в пресслужбі поліції Львівської області, пише RegioNews.
Інцидент стався вранці 25 серпня на вулиці Гончарській.
"Чоловік мав із собою предмет, схожий на пістолет. Особу затриманого встановлено - ним виявився 61-річний житель одного з сіл району. Зброю правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження", — йдеться у повідомленні.
Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у кафе у центрі Львова чоловік влаштував перестрілку заради лайків у соціальних мережах.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА