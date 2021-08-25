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25 серпня 2021, 17:22 184

На Львівщині чоловік лякав перехожих зброєю

25 серпня 2021, 17:22 184
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Фото з відкритих джерел
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У Львівській області в місті Броди 61-річний чоловік погрожував перехожим пістолетом

Про це повідомили в пресслужбі поліції Львівської області, пише RegioNews.

Інцидент стався вранці 25 серпня на вулиці Гончарській.

"Чоловік мав із собою предмет, схожий на пістолет. Особу затриманого встановлено - ним виявився 61-річний житель одного з сіл району. Зброю правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження", — йдеться у повідомленні.

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Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у кафе у центрі Львова чоловік влаштував перестрілку заради лайків у соціальних мережах.

Україна Львів зброя поліція Львівська область

 
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