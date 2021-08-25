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25 августа 2021, 17:22 219

На Львовщине мужчина пугал прохожих оружием

25 августа 2021, 17:22 219
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Фото из открытых источников
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Во Львовской области в городе Броды 61-летний мужчина угрожал прохожим пистолетом

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области, пишет RegioNews.

Инцидент произошел утром 25 августа на улице Гончарской.

"Мужчина имел с собой предмет, похожий на пистолет. Личность задержанного установлена - им оказался 61-летний житель одного из сел района. Оружие правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование", — говорится в сообщении.

Во Львовской области мужчина пугал прохожих пистолетом: ему грозит до 7 лет тюрьмы 2

Теперь ему грозит лишение свободы на срок от трёх до семи лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в кафе в центре Львова мужчина устроил перестрелку ради лайков в социальных сетях.

Украина Львов оружие полиция Львовская область

 
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