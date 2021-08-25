На Львовщине мужчина пугал прохожих оружием
Во Львовской области в городе Броды 61-летний мужчина угрожал прохожим пистолетом
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области, пишет RegioNews.
Инцидент произошел утром 25 августа на улице Гончарской.
"Мужчина имел с собой предмет, похожий на пистолет. Личность задержанного установлена - им оказался 61-летний житель одного из сел района. Оружие правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование", — говорится в сообщении.
Теперь ему грозит лишение свободы на срок от трёх до семи лет.
Напомним, ранее мы писали о том, что в кафе в центре Львова мужчина устроил перестрелку ради лайков в социальных сетях.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА