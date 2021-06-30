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30 червня 2021, 19:16 451

У центрі Києва біля офісу "Нафтогазу" згоріла автівка

30 червня 2021, 19:16 451
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Скріншот з відео
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У середу, 30 червня, в центрі Києва біля офісу "Нафтогазу" загорівся легковий автомобіль Mersedes

Як пише RegioNews, про це "РБК-Україна" повідомили в "Нафтогазі".

У корпорації повідомили, що машина не належить компанії або її співробітникам.

У ДСНС опублікували пресреліз про подію. У ньому підтверджується інформація про загоряння легкового автомобіля на вулиці Богдана Хмельницького.

На місце події були направлені співробітники 4-го державної пожежно-рятувального загону. Після прибуття ними було встановлено, що легковий автомобіль Mersedes загорівся під час руху. Жертв і постраждалих немає.

Відео з місця, де спалахнув Mercedes, опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний".

Нагадаємо, днями у Києві горів багатоповерховий будинок.

Нафтогаз Україна Київ пожежа авто

 
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