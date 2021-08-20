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20 серпня 2021, 11:39 1119

На Львівщині судитимуть лікаря-хірурга: відмовив надавати допомогу чоловіку

20 серпня 2021, 11:39 1119
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Фото: з відкритих джерел
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У Львівській області помер чоловік після того, як йому відмовили у наданні медичної допомоги. Лікарю тепер загрожує до двох років ув’язнення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 38-річний мешканець Львівського району, лікар-хірург однієї з районних лікарень, недооцінив стан 23-річного пацієнта, який звернувся до медзакладу.

Лікар не забезпечив належного обстеження, не госпіталізував чоловіка та не надав необхідної медичної допомоги, внаслідок чого пацієнт невдовзі помер від ускладнень.

Слідчі повідомили про підозру лікарю, недбалість якого призвела до смерті пацієнта. Підозрюваному загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині до смерті побили молодого чоловіка.

суд поліція правоохоронці в'язниця Лікар

 
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