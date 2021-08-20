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20 августа 2021, 11:39 955

На Львовщине будут судить врача-хирурга: отказал в помощи мужчине

20 августа 2021, 11:39 955
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Фото: из открытых источников
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Во Львовской области умер мужчина после того, как ему отказали в оказании медицинской помощи. Врачу теперь грозит до двух лет заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Как установили правоохранители во время досудебного расследования, 38-летний житель Львовского района, врач-хирург одной из районных больниц, недооценил состояние 23-летнего пациента, который обратился в медучреждение.

Врач не обеспечил надлежащего обследования, не госпитализировал мужчину и не предоставил необходимой медицинской помощи, в результате чего пациент вскоре умер от осложнений.

Следователи сообщили о подозрении врачу, халатность которого привела к смерти пациента. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, недавно на Полтавщине до смерти избили молодого человека.

суд полиция правоохранители тюрьма Врач

 
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