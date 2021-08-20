На Львовщине будут судить врача-хирурга: отказал в помощи мужчине
Во Львовской области умер мужчина после того, как ему отказали в оказании медицинской помощи. Врачу теперь грозит до двух лет заключения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
Как установили правоохранители во время досудебного расследования, 38-летний житель Львовского района, врач-хирург одной из районных больниц, недооценил состояние 23-летнего пациента, который обратился в медучреждение.
Врач не обеспечил надлежащего обследования, не госпитализировал мужчину и не предоставил необходимой медицинской помощи, в результате чего пациент вскоре умер от осложнений.
Следователи сообщили о подозрении врачу, халатность которого привела к смерти пациента. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, недавно на Полтавщине до смерти избили молодого человека.